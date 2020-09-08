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Макс Барских обрадовал украинцев неожиданной новостью

Автор: Styler

Макс Барских раскрыл дату премьеры нового альбома

Популярный украинский певец Макс Барских назвал дату премьеры нового альбома "1990". Презентация пластинки запланирована на 9 октября.

Известно, что в шестой полноформатный LP артиста вошло 11 композиций, четыре из которых Барских представил в рамках первой части мирового тура Nezemnaya2020.

Менее чем за год лид-сингл альбома "Лей, не жалей" получил статус двойной платины и стал самой ротируемой песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы, побив рекорд Billie Eilish с треком "Bad Guy" и Ed Sheeran с хитом "Shape Of You" в рамках чарта TopHit Global Radio Chart.

А хит "По секрету" всего за три месяца после премьеры удостоен своей первой платины.

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Трек-лист будущего альбома "1990" выглядит следующим образом:

  1. Лей, не жалей
  2. Небо льёт дождем
  3. Двоє
  4. По секрету
  5. Океаны
  6. Пустые глаза
  7. По местам
  8. Наивна
  9. Все проходит
  10. Самолет
  11. Армагеддон

Макс Барских (фото: пресс-служба певца)

Отметим, что этим летом Барских выпустил акустический лонгплей "С Максом по домам", запустил англоязычный сингл "Silence" и презентовал экспериментальный фитчеринг с Джаро.

Напомним, ранее Макс Барских признался, почему не может жениться и завести детей.

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