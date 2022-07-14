Хлопчик з Харкова передав на "Байрактари" спадок прадіда, в'язня нацистських концтаборів

Хлопчик з Харкова передав 25 тисяч гривень на придбання "Байрактарів" для українських військових. А такі кошти юний помічник ЗСУ взяв зі спадку свого знаменитого прадідуся Ігоря Малицького, який під час Другої Світової війни був в'язнем чотирьох нацистських концтаборів.

Про це передає місцеве видання " Новини Харкова ".

У благодійному фонді, який займається збором коштів на покупку цих ударних дронів для фронту, повідомили про такий великий внесок від юного харків'янина Феді Романовича.

Прадід хлопчика не дожив до початку повномасштабного вторгнення РФ 3 місяці - Ігор Малицький помер у листопаді 2021-го у віці 96 років.

Він був завідувачем кафедри технології машинобудування Української інженерно-педагогічної академії. Харків'янин пережив і жахи жорстокої війни в 40-х роках минулого століття, і катівні фашистських концтаборів.

З самого початку російсько-української війни в 2014 році і окупацію Криму і частини Донецької та Луганських областей Малицький засудив цинічний напад РФ та агресію Кремля проти нашої країни.

Навіть у своєму похилому віці він неодноразово бував на позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО / ООС на Донбасі.

Колишній в'язень гітлерівських концтаборів залишив своєму правнуку Феді невеликий спадок, і хлопець з нього передав 25 тисяч на купівлю турецьких "Байрактарів".

Юний харків'янин передав 25 тисяч гривень на "Байрактари" для армії зі спадщини прадідуся, колишнього в'язня гітлерівських концтаборів (фото: kh-news.net)