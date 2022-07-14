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Мальчик из Харькова передал на "Байрактары" наследство прадеда, узника нацистских концлагерей

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Харьков, Четверг 14 июля 2022 18:15
Мальчик из Харькова передал на "Байрактары" наследство прадеда, узника нацистских концлагерей Коллаж РБК-Украина: мальчик из Харькова передал на "Байрактары" 25 тысяч гривен
Автор: Владимир Костырин

Мальчик из Харькова передал 25 тысяч гривен на приобретение "Байрактаров" для украинских военных. А такие средства юный помощник ВСУ взял с наследства своего знаменитого прадедушки Игоря Малицкого, который во время Второй Мировой войны был узником четырех нацистских концлагерей.

Об этом передает местное издание "Новости Харькова".

В благотворительном фонде, который занимается сбором средств на покупку этих ударных дронов для фронта, сообщили о такой крупном взносе от юного харьковчанина Феди Романовича.

Прадед мальчика не дожил до начала полномасштабного вторжения РФ 3 месяца - Игорь Малицкий скончался в ноябре 2021-го в возрасте 96 лет.

Он был заведующим кафедрой технологии машиностроения Украинской инженерно-педагогической академии. Харьковчанин пережил и ужасы жестокой войны в 40-х годах прошлого столетия, и застенки фашистских концлагерей.

С самого начала российско-украинской войны в 2014 году и оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганских областей Малицкий осудил циничное нападение РФ и агрессию Кремля против нашей страны.

Даже в своем преклонном возрасте он не единожды бывал на позициях ВСУ в зоне проведения АТО / ООС на Донбассе.

Бывший узник гитлеровских концлагерей оставил своему правнуку Феде небольшое наследство, и парень с него передал 25 тысяч на покупку турецких "Байрактаров".

Мальчик из Харькова передал на &quot;Байрактары&quot; наследство прадеда, узника нацистских концлагерей

Юный харьковчанин передал 25 тысяч гривен на "Байрактары" для армии с наследства прадедушки, бывшего узника гитлеровских концлагерей (фото: kh-news.net)

Напомним, что недавно украинцы собрали 600 млн гривен на "Байрактары", после чего турецкий производитель дронов решил передать БПЛА бесплатно.

Добавим также, что сейчас в Украине собирают "армию дронов" для ВСУ.

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