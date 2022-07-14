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Ця маленька хитрість допоможе розморозити м'ясо за кілька хвилин

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 19:14
Ця маленька хитрість допоможе розморозити м'ясо за кілька хвилин Фото: Названо найшвидший спосіб розморожування м'яса (instagram com)
Автор: Анна Шиканова

Ви зібралися приготувати смачну вечерю, а м'ясо напередодні вийняти з морозилки забули. Знайома ситуація, правда? Або дитина прибігла додому з купою друзів і всіх потрібно швидко нагодувати.

Кулінари іноді використовують метод розморожування продуктів у мікрохвильовій печі, але на жаль – він не ідеальний, і продукт усередині залишається твердим як камінь.

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Але є одна маленька хитрість, яка не потребує обладнання та допоможе вам швидко розморозити шматочок м'яса. Яка – читайте нижче.

Швидкий спосіб розморожування м'яса

Візьміть миску і налийте в неї теплу (не гарячу воду). Додайте туди трохи цукру. На 1 л води буде достатньо 3 ст. ложки. Цукор потрібно повністю розчинити у воді, тому розмішайте воду як слід.

Після повного розчинення цукру покладіть у воду шматок замороженого м'яса. І залиште хвилин на 15-20.

За цей проміжок часу м'ясо досягне такого стану, коли з ним можна буде проводити маніпуляції. Не турбуйтеся, цукор на смакові якості м'яса за такий час не вплине.

Таким чином, ви можете за допомогою теплої води та цукру швидко розморозити м'ясо, якщо часу на довге розморожування у вас немає зовсім.

Як ще можна розморозити м'ясо

Ідеальний спосіб розморожування – витягнути ввечері м'ясо з морозилки, покласти його в миску та поставити на полицю холодильника. На ранок м'ясо вже повністю відтає.

Ще один спосіб: наберіть у каструлю холодну воду, помістіть туди м'ясо у герметичному пакеті. Поставте під струмінь холодної води. На такий спосіб піде 1-2 години.

До речі! Багато кулінарів вважають за краще працювати зі злегка замороженим м'ясом - воно так легше ріжеться і не розповзається.

До речі, раніше ми писали про те, як швидко розморозити рибу та зберегти всі поживні властивості.

А ще розповідали про те, які продукти категорично не можна повторно заморожувати.

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