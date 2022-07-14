Эта маленькая хитрость поможет разморозить мясо за пару минут

Кулинары иногда используют метод размораживания продуктов в микроволновой печи, но увы - он не идеален, и продукт внутри остается твердым как камень.

Вы собрались приготовить вкусный ужин, а мясо накануне вынуть из морозилки забыли. Знакомая ситуация, правда? Или ребенок прибежал домой с кучей друзей и всех нужно быстро накормить.

Но есть одна маленькая хитрость, которая не требует оборудования и поможет вам быстро разморозить кусочек мяса. Какая - читайте ниже.

Быстрый способ размораживания мяса

Возьмите миску и налейте в нее теплую (не горячую воду). Добавьте туда немного сахара. На 1 л воды будет достаточно 3 ст. ложки. Сахар нужно полностью растворить в воде, поэтому размешайте воду как следует.

После полного растворения сахара погрузите в воду кусок замороженного мяса. И оставьте минут на 15-20.

За этот промежуток времени мясо достигнет такого состояния, когда с ним уже можно будет проводить манипуляции. Не беспокойтесь, сахар на вкусовые качества мяса за такой период времени не повлияет.

Таким образом вы можете с помощью теплой воды и сахара быстро разморозить мясо, если времени на долгое размораживание у вас нет совершенно.

Как еще можно разморозить мясо

Идеальный способ размораживания - вытащить вечером мясо из морозилки, положить его в миску и поставить на полку холодильника. К утру мясо уже полностью оттает.

Еще один способ: наберите в кастрюлю холодную воду, поместите туда мясо в герметичном пакете. Поставьте под струю холодной воды. На такой способ уйдет 1-2 часа.

Кстати! Многие кулинары предпочитают работать со слегка замороженным мясом - оно так легче режется и не расползается.