"Маленький, але вже великий г*внюк": 7-річний хлопчик з "ДНР" розповів, як вбивав українців (відео)

У мережі з'явилося відео, де хлопець хвалиться, що допомагає терористам "ДНР" вбивати українців

Бойовики так званої "ДНР" записали в свої ряди маленького хлопчика з Донецька. Так, в мережі з'явилося відео, на якому семирічний Нікіта хвалиться, що "допомагає в перестрілках".

"На величезному велосипеді їду на терикони. Там допомагаю своїй братві... Я їм допомагаю в перестрілках. Вони кожен день зі мною. Як українець не вибіг, ми беремо РПГшку, і по ньому, "бум" і - все. Йому пи*дець", - говорить хлопчик, демонструючи блакитний берет і шеврони з символікою "ДНР".

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

7-річний Микита з "ДНР", але це вже не дитина. Це потенційний вбивця. Людська одиниця. Функція. Послухайте той ад, який вклав "русский мир" в його голову.



"Я допомагаю в перестрілках, як українець не вибіг, ми беремо на порошку і по ньому "бум" і все. Йому пиздец". pic.twitter.com/F1dZzXI07k — Олександр Тверській (@TverskoyAA) June 26, 2018

У коментарях користувачі активно коментують відео. Один з юзерів зазначив, що Нікіта "маленький, але вже великий г*внюк".

Скріншот поста (twitter.com/TverskoyAA)

Також багато хто впевненений: з дитини виросте злочинець, і частину свого життя Нікіта проведе за ґратами.

Скріншот коментарів (twitter.com/TverskoyAA)

Але деякі користувачі припускають, що відео - постановочне.

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