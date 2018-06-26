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"Маленький, але вже великий г*внюк": 7-річний хлопчик з "ДНР" розповів, як вбивав українців (відео)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 16:17
Кадр з відео
Кадр з відео

У мережі з'явилося відео, де хлопець хвалиться, що допомагає терористам "ДНР" вбивати українців

Бойовики так званої "ДНР" записали в свої ряди маленького хлопчика з Донецька. Так, в мережі з'явилося відео, на якому семирічний Нікіта хвалиться, що "допомагає в перестрілках".

"На величезному велосипеді їду на терикони. Там допомагаю своїй братві... Я їм допомагаю в перестрілках. Вони кожен день зі мною. Як українець не вибіг, ми беремо РПГшку, і по ньому, "бум" і - все. Йому пи*дець", - говорить хлопчик, демонструючи блакитний берет і шеврони з символікою "ДНР".

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

У коментарях користувачі активно коментують відео. Один з юзерів зазначив, що Нікіта "маленький, але вже великий г*внюк".

Скріншот поста (twitter.com/TverskoyAA)

Також багато хто впевненений: з дитини виросте злочинець, і частину свого життя Нікіта проведе за ґратами.

Скріншот коментарів (twitter.com/TverskoyAA)

Але деякі користувачі припускають, що відео - постановочне.

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Теги: ДНР, мальчик
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