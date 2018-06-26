"Маленький, но уже большой г*внюк": 7-летний ребенок с "ДНР" рассказал, как убивал украинцев (видео)

В сети появилось видео, где мальчик хвастается, что помогает террористам "ДНР" убивать украинцев

Боевики так называемой "ДНР" записали в свои ряды маленького мальчика из Донецка. Так, в сети появилось видео, на котором семилетний Никита хвастается, что "помогает в перестрелках".

"На огромном велосипеде еду на терриконы. Там помогаю своей братве… Я им помогаю в перестрелках. Они каждый день со мной. Как украинец ни выбежал, мы берем РПГшку, и по нему, "бум" и - все. Ему пи*дец", - говорит мальчик, демонстрируя голубой берет и шевроны с символикой "ДНР".

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

7-летний Никита из "ДНР", но это уже не ребенок. Это потенциальный убийца. Человеческая единица. Функция. Послушайте тот ад, который вложил "русский мир" в его голову.



"Я помогаю в перестрелках, как украинец не выбежал, мы берем на порошку и по нему "бум" и всё. Ему пиздец". pic.twitter.com/F1dZzXI07k — Александр Тверской (@TverskoyAA) June 26, 2018

В комментариях пользователи активно комментируют видео. Один из юзеров отметил, что Никита "маленький, но уже большой г*внюк".

Скриншот поста (twitter.com/TverskoyAA)

Также многие уверены: из ребенка вырастет преступник, и часть своей жизни Никита проведет за решеткой.

Скриншот комментариев (twitter.com/TverskoyAA)

Но некоторые пользователи предполагают, что видео - постановочное.

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