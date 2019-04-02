Про них мало говорять: вдова героя АТО звернулася до українців

Фото: Волонтер звернулася до українців (РБК-Україна)

Волонтер закликала звернути увагу на дружин загиблих військових, які залишилися без підтримки після трагічної загибелі чоловіка або батька

В Україні часто говорять про допомогу діючим військовим і тим, хто пройшов війну на Донбасі, але часто забувають про сім'ї учасників АТО, особливо про тих, які втратили чоловіка.

Таку думку в коментарі для Styler висловила Ірина Михнюк, вдова учасника АТО і Героя України Олега Михнюка, голова правління ГО "ВГО сімей загиблих і зниклих безвісти учасників АТО, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні".

За її словами, сім'ї військових стикаються з безліччю проблем. З одного боку, їм практично не допомагає держава, а з іншого – вони самі далеко не завжди розповідають про свої проблеми.

"У багатьох загинули чоловіки, та дружинам треба якось далі виховувати дітей. Мій чоловік загинув у 2014 році. Він був афганцем. Ми зараз намагаємося допомогти дружинам, мамам і дітям учасників АТО, але до нас з часом стали підтягуватися також дружини діючих бійців АТО. У них теж є безліч проблем. Зокрема, психологічних. Часто в суспільстві звучить заклик допомагати учасникам АТО, але за їх спинами – дружини, які після трагічної загибелі чоловіка позбулися підтримки", - каже Ірина Михнюк.

Далеко не кожна жінка готова розповісти про свої проблеми навіть психолога, звертає увагу волонтер.

Також про проблеми дружин учасників АТО не говорять в ЗМІ, тому у багатьох складається враження, що і цих проблем зовсім немає.

Фото: Ірина Михнюк (facebook.com)

"Ми допомагаємо жінкам пройти часто непростий шлях, щоб жінки могли дивитися на цей світ іншими очима без чорної завіси. Іноді ми організовуємо конференції, круглі столи, але це не головне. Все ж основне завдання – це повернення людини в той психологічний стан, в якому їй було б хоч якось краще", - пояснює вона.

За її словами, тим більше мало хто говорить сьогодні про те, що у самих учасників АТО і їх родичів на тлі стресу почала розвиватися онкологія.

"Це ще один аспект, про який не говорять. Я багато спілкуюся з дружинами загиблих, і у них спостерігається та ж соматика: через три роки трагедія "вистрілює" пухлинами. Так організм реагує на стрес. Це досить поширена проблема. Як ні сумно, починаються хвороби і у дітей в таких сім'ях теж. Хоча самі люди намагаються про це промовчати", - додає Михнюк.

Зараз в Україні – понад 9 тисяч членів сімей загиблих військових. Це тільки офіційно, які отримали свій статус за всіма документами, згадує Ірина.

"Таких сімей дуже багато. Але, на жаль, ними практично ніхто не займається. Тому такі сім'ї я закликаю якомога швидше звертатися за допомогою, адже тоді легше побороти проблему на ранній стадії. А українців я б закликала допомогти таким сім'ям, адже кожна з них цього заслуговує", - підкреслює Ірина Михнюк.

Нагадаємо, раніше волонтер розповів, що українці стали менше жертвувати гроші на лікування військових.

Також стало відомо, що Межигір'я може стати закритим об'єктом, коли його передадуть в управління приватній компанії.