Малолітній "мажор"-вбивця з Білої Церкви здивував поведінкою в суді

Збив двох дівчат під Білою Церквою ( Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний під час засідання суду почав плакати

У Шевченківському районному суді Києва пройшло засідання суду, на якому обрали запобіжний захід 19-річному підозрюваному, який збив біля Білої Церкви двох дівчат і зник з місця ДТП. Про це повідомляє ТСН.

Під час засідання підозрюваний Віталій плакав і визнавав свою провину. Він розповів, що в момент скоєння ДТП був абсолютно тверезий. Відомо, що в автомобілі він був не один, але імена своїх супутників він назвати відмовився.

Дівчат, Вікторію Четверикову і Вероніку Кутову, він побачив практично в останній момент і спробував об'їхати, але машину занесло, так як колесо потрапило в яму.

Також Віталій визнав, що їхав на великій швидкості – 110 км/год і додав, що після аварії вийшов з машини, щоб перевірити пульс у однієї з дівчат. А коли не зміг його намацати - злякався і втік.

Підозрюваний Віталій Петрашевський в залі суду (facebook.com/nelly.kovalska)

На засідання суду не зміг прибути адвокат підозрюваного, але Віталій погодився продовжувати засідання без нього. Прокурори наполягали на тому, щоб залишити його під вартою на 60 діб, так як він не спробував уникнути зіткнення і на місці події слідів екстреного гальмування виявлено не було.

У Віталія вже була раніше судимість – два роки з випробувальним терміном за крадіжку. На даний момент він ніде не навчається і не працює. Однак після скоєння ДТП він сам прийшов у поліцію.

На суді виступив і батько Віталія, який розповів, що з сім'ями дівчат він вже зв'язався і надав допомогу. Про сина він розповів тільки, що той давно за кермом, але потім виправився і повідомив, що вже рік Віталій їздить самостійно. Інформацію про те, що син взяв машину без дозволу – спростував.

Шевченківський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід для Віталія Петрашевського у вигляді утримання під вартою протягом двох місяців.

Суд обрав міру запобіжного заходу для "мажора", який на смерть збив двох дівчат біля Білої Церкви (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі імена дівчат, які загинули в ДТП під Білою Церквою.

А також ми розповідали про те, що під Білою Церквою підліток на смерть збив двох дівчат.