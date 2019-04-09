Малолетний "мажор"-убийца из Белой Церкви удивил поведением в суде

Сбил двух девушек под Белой Церковью ( Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемый во время заседания суда начал плакать

В Шевченковском районном суде Киева прошло заседание суда, на котором выбрали меру пресечения 19-летнему подозреваемому, который сбил возле Белой Церкви двух девушек и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ТСН.

Во время заседания подозреваемый Виталий плакал и признавал свою вину. Он рассказал, что в момент совершения ДТП был абсолютно трезв. Известно, что в автомобиле он был не один, но имена своих спутников он назвать отказался.

Девушек, Викторию Четверикову и Веронику Кутову, он увидел практически в последний момент и попытался объехать, но машину занесло, так как колесо попало в яму.

Также Виталий признал, что ехал на большой скорости – 110 км/в час и добавил, что после аварии вышел из машины, чтобы проверить пульс у одной из девушек. А когда не смог его нащупать – то испугался и убежал.

Подозреваемый Виталий Петрашевский в зале суда (facebook.com/nelly.kovalska)

На заседание суда не смог прибыть адвокат подозреваемого, но Виталий согласился продолжать заседание без него. Прокуроры настаивали на том, чтобы оставить его под стражей на 60 суток, так как он не попытался избежать столкновения и на месте происшествия следов экстренного торможения обнаружено не было.

У Виталия уже была ранее судимость – два года с испытательным сроком за кражу. На данный момент он нигде не учится и не работает. Однако после совершения ДТП он сам пришел в полицию.

На суде выступил и отец Виталия, который рассказал, что с семьями девушек он уже связался и оказал помощь. О сыне он рассказал только, что тот давно за рулем, но потом поправился и сообщил, что уже год Виталий ездит самостоятельно. Информацию о том, что сын взял машину без разрешения – опроверг.

Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения для Виталия Петрашевского в виде содержания под стражей в течении двух месяцев.

Суд выбрал меру пресечения для "мажора", который насмерть сбил двух девушек возле Белой Церкви (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны имена девушек, которые погибли в ДТП под Белой Церковью.

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