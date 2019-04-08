Мама одеських п'ятерняшок боїться за безпеку дітей: що сталося

39-річна Оксана Кобелецька з Одеси серйозно стурбована тим, що її дітям може загрожувати небезпека. За її словами, з появою соцмереж люди стали більш уразливі. Докладніше про проблему мати п'ятерняшок розповіла у соціальній мережі Instagram.

Жінка стверджує, що по особистій сторінці та геотегам можна відстежувати місце розташування людини, склад сім'ї, звички, матеріальний стан будинку, і навіть розташування сейфа, якщо він є.

Для того, щоб уберегти свою сім'ю від можливої небезпеки Кобелецька дала кілька рекомендацій, слідуючи яким, ви ніколи не потрапите на гачок шахраїв. Отже, що ж можна постити?

Паролі і ключі до них, навіть в особистому листуванні.

Дата та місце народження можуть використовуватися аферистами у схемах.

Номер телефону, адже на нього часто буває "прив'язана" карта.

Домашня адреса, цінне майно.

Плани на відпустку, поїздки.

Фото на тлі школи, дитсадка або іншої установи, в яку ходить дитина.

Також жінка переконана, що блогери в цьому плані найбільш уразливі, оскільки багатотисячна аудиторія в курсі всіх їхніх життєвих подій, захоплень і навіть місця розташування. Тому важливо не забувати про правила безпеки та бути обережними.

Фото: (instagram.com/odessafiver)

Нагадаємо, що чоловік Оксани Сергій Семенов не протримався й року - він кинув свою сім'ю і відмовляється платити аліменти. Жінка подала на екс-чоловіка у суд з вимогою виписати його з їх колишньої спільної квартири, так як він не сплачує свою частину "комуналки" і не допомагає родині.

Раніше ми писали, що маму одеських п'ятерняшок зацькували в мережі. За її словами, скарги на часті ГРВІ у малюків викликають критику - користувачі соцмережі стверджують, що вона сама винна, що у неї хворіють діти.

До речі, держава подарувала родині квартиру і мікроавтобус, яким Оксана навчилася керувати сама. Зараз дівчина чудово виглядає, веде свій блог у Instagram, де розповідає про радощі і труднощі материнства.