ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мандарин повинен бути легким: українцям розповіли, як вибрати зимовий фрукт

STYLERЖиття    05.12.2018 - 16:22

Відео: YouTube/"Сьогодні"

У грудні на прилавках з'являється великий вибір зимових цитрусових – мандаринів. Про те, як вибрати солодкі і якісні фрукти, розповідає "Сегодня".

На ринках України з'явилися мандарини. Ціна на них коливається від 30 до 50 гривень за кілограм. Однак ці цитрусові потрібно вміти вибирати, так як постачальники часто порушують правила зберігання і транспортування мандаринів.

Продавець фруктів розповіла, що солодкий якісний мандарин повинен бути легким.

"Мандарин, щоб був добрим і соковитим, має бути легким. Ось береш його в руки – один твердіший, важкий. А другий – легенький. Він солодкий", - розповіла продавець Світлана.

Мандарин повинен бути легким: українцям розповіли, як вибрати зимовий фрукт

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона пояснила, що перше на що варто звернути увагу – це на шкірку фрукта. Вона не повинна бути липкою. Якщо мандарин прилипає до рук – значить його обробляли хімікатами для того, щоб він при транспортуванні не псувався.

Ще один спосіб – це натиснути на мандарин. Якщо після натискання вм'ятина довго не зникає – значить фрукт при перевезенні перемерз.

Дієтологи не рекомендують купувати і вживати такі мандарини, так як вони втрачають не тільки смак, але і всі свої поживні речовини.

Після покупки мандарини потрібно обов'язково мити під проточною водою, так як на шкірці можуть міститися шкідливі мікроорганізми.

"На поверхні може бути набір збудників бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій. Глистових-паразитарних інвазій з рук чоловіка, який чіпав цей мандарин перед вами", – розповів дієтолог Борис Скачко.

Він зазначив, що незважаючи на те, що мандарин багатий вітаміном С, його не варто вживати у великій кількості. Досить буде двох-трьох штук в день.

Переїдання мандаринів дуже небезпечно для організму людини, так як кислота може викликати загострення шлункових хвороб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що експерти розповіли про користь популярних зимових цитрусових.

А також розповідали про те, що дієтологи назвали топ-7 продуктів, які спалюють жир на животі.

Відео: РБК-Україна

Як виростити щасливу дитину: психологи дали кілька важливих рад Експерт повідомив, коли супермаркет не вправі просити гроші за зіпсований товар
Новини України экспертысоветы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся