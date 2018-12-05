Мандарин повинен бути легким: українцям розповіли, як вибрати зимовий фрукт

Відео: YouTube/"Сьогодні"

У грудні на прилавках з'являється великий вибір зимових цитрусових – мандаринів. Про те, як вибрати солодкі і якісні фрукти, розповідає "Сегодня".

На ринках України з'явилися мандарини. Ціна на них коливається від 30 до 50 гривень за кілограм. Однак ці цитрусові потрібно вміти вибирати, так як постачальники часто порушують правила зберігання і транспортування мандаринів.

Продавець фруктів розповіла, що солодкий якісний мандарин повинен бути легким.

"Мандарин, щоб був добрим і соковитим, має бути легким. Ось береш його в руки – один твердіший, важкий. А другий – легенький. Він солодкий", - розповіла продавець Світлана.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона пояснила, що перше на що варто звернути увагу – це на шкірку фрукта. Вона не повинна бути липкою. Якщо мандарин прилипає до рук – значить його обробляли хімікатами для того, щоб він при транспортуванні не псувався.

Ще один спосіб – це натиснути на мандарин. Якщо після натискання вм'ятина довго не зникає – значить фрукт при перевезенні перемерз.

Дієтологи не рекомендують купувати і вживати такі мандарини, так як вони втрачають не тільки смак, але і всі свої поживні речовини.

Після покупки мандарини потрібно обов'язково мити під проточною водою, так як на шкірці можуть міститися шкідливі мікроорганізми.

"На поверхні може бути набір збудників бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій. Глистових-паразитарних інвазій з рук чоловіка, який чіпав цей мандарин перед вами", – розповів дієтолог Борис Скачко.

Він зазначив, що незважаючи на те, що мандарин багатий вітаміном С, його не варто вживати у великій кількості. Досить буде двох-трьох штук в день.

Переїдання мандаринів дуже небезпечно для організму людини, так як кислота може викликати загострення шлункових хвороб.

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Відео: РБК-Україна