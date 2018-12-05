Мандарин должен быть легким: украинцам рассказали, как выбрать зимний фрукт

Видео: YouTube/"Сегодня"

В декабре на прилавках появляется большой выбор зимних цитрусовых – мандаринов. О том, как выбрать сладкие и качественные фрукты, рассказывает "Сегодня".

На рынках Украины появились мандарины. Цена на них колеблется от 30 до 50 гривен за килограмм. Однако эти цитрусовые нужно уметь выбирать, так как поставщики часто нарушают правила хранения и транспортировки мандаринов.

Продавец фруктов рассказала, что сладкий качественный мандарин должен быть легким.

"Мандарин, чтобы был хорошим и сочным, должен быть легким. Вот берешь его в руки – один тверже, тяжелее. А второй – легенький. Он сладкий", - рассказала продавец Светлана.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Она объяснила, что первое на что стоит обратить внимание – это на кожуру фрукта. Она не должна быть липкой. Если мандарин прилипает к рукам – значит его обрабатывали химикатами для того, чтобы он при транспортировке не испортился.

Еще один способ – это нажать на мандарин. Если после нажатия вмятина долго не исчезает – значит фрукт при перевозке перемерз.

Диетологи не рекомендуют покупать и употреблять такие мандарины, так как они теряют не только вкус, но и все свои питательные вещества.

После покупки мандарины нужно обязательно мыть под проточной водой, так как на кожуре могут содержаться вредные микроорганизмы.

"На поверхности может быть набор возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций. Глистно-паразитарных инвазий с рук того человека, которого трогал этот мандарин перед вами", – рассказал диетолог Борис Скачко.

Он отметил, что несмотря на то, что мандарин богат витамином С, его не стоит употреблять в большом количестве. Достаточно будет двух-трех штук в день.

Переедание мандаринов очень опасно для организма человека, так как кислота может вызвать обострение желудочных болезней.

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Видео: РБК-Украина