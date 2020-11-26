Марадону проводять в останню путь: сльози, оплески і бійки з поліцією (відео)

Марадону проводжають в останню путь в Буенос-Айресі (колаж РБК-Україна)

На вулицях Буенос-Айреса зібралися десятки тисяч фанатів Дієго Марадона

У Буенос-Айресі проходить церемонія прощання з легендарним футболістом Дієго Марадона. Тисячі фанатів зібралися в Casa Rosada, щоб попрощатися зі своїм кумиром.

Як повідомляє видання Marca, тисячі людей, від маленьких дітей до людей похилого віку вийшли на вулиці міста, щоб проводити в останню путь свого кумира. Люди йдуть потоком з пізнього вечора, на очах багатьох аргентинців сльози, вони проводжають свого кумира оплесками.

У місті посилили карантинні заходи, щоб всі вболівальники могли безпечно попрощатися з Марадоною. Всім учасникам ходи видають маски та водно-спиртові гелі від влади, щоб уникнути масового зараження.

Не обійшлося і без сутичок – вранці поліція змушена була застосувати сльозогінний газ для натовпу, які в розпачі почали збивати рекламні щити біля Casa Rosada. Постраждало кілька людей.

Пізніше на місце прибула державна армія, яка відновила порядок і почала роздавати воду всім учасникам прощання. Також прибуло кілька автомобілів безпеки, щоб уникнути нових зіткнень. Президент Аргентини Альберто Фернандес приїхав попрощатися з легендарним футболістом близько другої години дня.

Також був помічений лікар, який останнім часом лікував спортсмена – Леопольдо Луці. Він не став відповідати на запитання журналістів і зазначив, що ця втрата неоціненна для країни.

"Я не збираюся робити ніяких заяв. Це неоціненна втрата для всіх нас", - сказав він.

В Буенос-Айресі прощаються з Дієго Марадона

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Дієго Марадона помер у власному домі 25 листопада у віці 60 років. Офіційна причина смерті – серцево-легенева недостатність.

А також ми писали про те, що після смерті Марадони футболістам хочуть заборонити грати під 10-м номером.