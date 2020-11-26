Марадону проводят в последний путь: слезы, аплодисменты и драки с полицией (видео)

Марадону провожают в последний путь в Буэнос-Айресе (коллаж РБК-Украина)

На улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч фанатов Диего Марадона

В Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадона. Тысячи фанатов собрались в Casa Rosada, чтобы попрощаться со своим кумиром.

Как сообщает издание Marca, тысячи людей, от маленьких детей до стариков вышли на улицы города, чтобы проводить в последний путь своего кумира. Люди идут потоком с позднего вечера, на глазах многих аргентинцев слезы, они провожают своего кумира аплодисментами.

В городе усилили карантинные меры, чтобы все болельщики могли безопасно попрощаться с Марадоной. Всем участникам шествия выдают маски и водно-спиртовые гели от властей, чтобы избежать массового заражения.

Не обошлось и без столкновений – утром полиция вынуждена была применить слезоточивый газ для толпы, которые в отчаянии начали сбивать рекламные щиты возле Casa Rosada. Пострадало несколько человек.

Позже на место прибыла государственная армия, которая восстановила порядок и начала раздавать воду всем участникам прощания. Также прибыло несколько автомобилей безопасности, чтобы избежать новых столкновений. Президент Аргентины Альберто Фернандес приехал попрощаться с легендарным футболистом около двух часов дня.

Также был замечен врач, который в последнее время лечил спортсмена – Леопольдо Луке. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и отметил, что эта потеря бесценна для страны.

"Я не собираюсь делать никаких заявлений. Это бесценная потеря для всех нас", - сказал он.

В Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадона

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Диего Марадона скончался в собственном доме 25 ноября в возрасте 60 лет. Официальная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность.

А также мы писали о том, что после смерти Марадоны футболистам хотят запретить играть под 10-м номером.