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Марічка Падалко в прямому ефірі заговорила грузинською мовою і висловила подяку за підтримку

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 18:40
Марічка Падалко в прямому ефірі заговорила грузинською мовою і висловила подяку за підтримку Фото: Марічка Падалко (instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Роман Мирончук

Ведуча Марічка Падалко під час прямого ефіру новин на телеканалі "1+1" заговорила грузинською мовою. Таким чином вона висловила подяку Грузії за підтримку України. Днями ведуча грузинського телеканалу Mtavari Ніно Хубутія в прямому ефірі заговорила українською мовою.

Марічка Падалко виклала своє відео і грузинської колеги в Instagram.

"Ми дуже цінуємо таку підтримку і дякуємо колегам з Грузії", - сказала в прямому ефірі телеведуча українською, а потім повторила цю фразу грузинською мовою.

Зазначимо, що в 2008 році Росія напала на Грузію і окупувала Абхазію і Південну Осетію. У цьому ж році Росія визнала незалежність Південної Осетії від Грузії.

Нагадаємо, Марічка Падалко розбурхала постом про отруєння підлітків. Телеведуча дуже стурбована тим що в Україні почастішали випадки, коли діти ковтають багато таблеток і опиняються в лікарні.

Поліція каже, що всьому виною челенджі в соцмережах, але Падалко заявила, що не бачила жодного челленджа про таблетки. Вона також нагадала, що в Україні фармацевтам не заборонено продавати ліки дітям.

Раніше в TikTok запустили новий смертельно небезпечний челлендж. Він не пов'язаний з таблетками, але теж може привести до летального результату. Суть в тому, щоб перед тренуванням проковтнути цілу ложку порошкового енергетика.

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Маричка Падалко
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