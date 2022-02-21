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Маричка Падалко в прямом эфире заговорила на грузинском языке и выразила благодарность за поддержку

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 февраля 2022 18:40
Маричка Падалко в прямом эфире заговорила на грузинском языке и выразила благодарность за поддержку Фото: Маричка Падалко (instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Роман Мирончук

Ведущая Маричка Падалко во время прямого эфира новостей на телеканале "1+1" заговорила на грузинском языке. Таким образом она выразила благодарность Грузии за поддержку Украины. На днях ведущая грузинского телеканала Mtavari Нино Хубутия в прямом эфире заговорила на украинском языке.

Маричка Падалко выложила свое видео и грузинской коллеги в Instagram.

"Мы очень ценим такую поддержку и благодарим коллег из Грузии", - сказала в прямом эфире телеведущая на украинском, а затем повторила эту фразу на грузинском языке.

Отметим, что в 2008 году Россия напала на Грузию и оккупировала Абхазию и Южную Осетию. В этом же году Россия признала независимость Южной Осетии от Грузии.

Напомним, Маричка Падалко взбудоражила постом об отравлении подростков. Телеведущая очень обеспокоена тем что в Украине участились случаи, когда дети глотают много таблеток и оказываются в больнице.

Полиция говорит, что всему виной челленджи в соцсетях, но Падалко заявила, что не видела ни одного челленджа о таблетках. Она также напомнила, что в Украине фармацевтам не запрещено продавать лекарства детям.

Ранее в TikTok запустили новый смертельно опасный челлендж. Он не связан с таблетками, но тоже может привести к летальному исходу. Суть в том, чтобы перед тренировкой проглотить целую ложку порошкового энергетика.

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Маричка Падалко
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