Марічка Падалко в прямому ефірі заговорила грузинською мовою і висловила подяку за підтримку

Ведуча Марічка Падалко під час прямого ефіру новин на телеканалі "1+1" заговорила грузинською мовою. Таким чином вона висловила подяку Грузії за підтримку України. Днями ведуча грузинського телеканалу Mtavari Ніно Хубутія в прямому ефірі заговорила українською мовою.

Марічка Падалко виклала своє відео і грузинської колеги в Instagram.

"Ми дуже цінуємо таку підтримку і дякуємо колегам з Грузії", - сказала в прямому ефірі телеведуча українською, а потім повторила цю фразу грузинською мовою. Зазначимо, що в 2008 році Росія напала на Грузію і окупувала Абхазію і Південну Осетію. У цьому ж році Росія визнала незалежність Південної Осетії від Грузії.