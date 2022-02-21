Маричка Падалко в прямом эфире заговорила на грузинском языке и выразила благодарность за поддержку

Ведущая Маричка Падалко во время прямого эфира новостей на телеканале "1+1" заговорила на грузинском языке. Таким образом она выразила благодарность Грузии за поддержку Украины. На днях ведущая грузинского телеканала Mtavari Нино Хубутия в прямом эфире заговорила на украинском языке.

Маричка Падалко выложила свое видео и грузинской коллеги в Instagram.

"Мы очень ценим такую поддержку и благодарим коллег из Грузии", - сказала в прямом эфире телеведущая на украинском, а затем повторила эту фразу на грузинском языке. Отметим, что в 2008 году Россия напала на Грузию и оккупировала Абхазию и Южную Осетию. В этом же году Россия признала независимость Южной Осетии от Грузии.