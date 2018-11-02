У Маріуполі мешканка багатоповерхівки 10 років труїть сусідів смородом

Фото: колаж РБК-Україна

В квартирі немає ані світла, ані газу, ані води - відключили за несплату та борги

В Маріуполі мешканка однієї з багатоповерхівок на бульварі Шевченка вже близько 10 років труїть сусідів смородом. Її чотирьохкімнатна квартира нагадує смітник і кишить тарганами. Обурені мешканці будинку зібрали комісію з поліцейських, медиків, рятувальників та райадміністрації з рішучими намірами, передає "Маріупольське телебачення".

Разом з Ольгою Іванівною проживає її 30-річний син. Сусіди приймають його за Мауглі, оскільки він веде закритий спосіб життя - з квартири виходить рідко, переважно вночі. Він ніде не працює, пояснюючи це відсутністю паспорта, який так і не оформив за все життя.

Скрін: facebook.com/mariupolskoe.tv

Жінка давно обіцяла сусідам навести порядок, однак досі цього не зробила. Правоохоронцю вона пояснила, що її скоротили на заводі, де вона працювала, і тепер прибрати в квартирі їй просто ніколи, хоча від допомоги не відмовляється.

У квартирі немає ані світла, ані газу, ані води - відключили за несплату та борги.

Директор ТОВ "Житло-22" Федір Песоцький розповів, що Ольга Іванівна винна ЖЕКу 17 тисяч гривень. За його словами, був укладений договір з родичкою жінки про реструктуризацію боргу на 3 роки, але з цього нічого не вийшло, хоча пройшло вже багато років.

Навіть слюсар не може зайти в квартиру, щоб зайнятися ремонтом - так як все завалено сміттям та речами.

Скрін: facebook.com/mariupolskoe.tv

Як розповіли сусіди, в 2009 році, після смерті її матері, жінка, мабуть, захворіла, бо існують такі психічні розлади. Вони наголошують - люди не повинні жити в таких нелюдських умовах.

У поліції повідомили, що було прийнято рішення мешканців звернутися до суду для примусового їх виселення.

Жінці з сином запропонували обстеження в психитрической лікарні, на що вони добровільно погодилися.

Як повідомлялося раніше, з серпня кияни платять за вивіз сміття як за окрему послугу, яку нараховують залежно від кількості мешканців квартири.

Також ми писали про те, що в Києві приплив столичної річки Нивка, який протікає неподалік від території ВДНГ, засипали будівельним сміттям.

Нагадаємо, раніше в Києві при пожежі у багатоповерховому житловому будинку на лівому березі загинули дві жінки - пожежникам ускладнювало роботу сильне захламление квартири побутовим сміттям.

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Відео: РБК-Україна