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В Мариуполе жительница многоэтажки 10 лет травит соседей вонью

STYLERЖизнь    02.11.2018 - 08:45
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

В квартире нет ни света, ни газа, ни воды - отключили за неуплату и долги

В Мариуполе жительница одной из многоэтажек на бульваре Шевченко уже около 10 лет травит соседей вонью. Ее четырехкомнатная квартира напоминает свалку и кишит тараканами. Возмущенные жильцы дома собрали комиссию из полицейских, медиков, спасателей и райадминистрации с решительными намерениями, передает "Мариупольское телевидение".

Вместе с Ольгой Ивановной проживает ее 30-летний сын. Соседи принимают его за Маугли, так как он ведет закрытый образ жизни - из квартиры выходит редко, преимущественно ночью. Он нигде не работает, объясняя это отсутствием паспорта, который так и не оформил за всю жизнь. 

В Мариуполе жительница многоэтажки 10 лет травит соседей воньюСкрин: facebook.com/mariupolskoe.tv

Женщина давно обещала соседям навести порядок, однако до сих пор этого не сделала. Правоохранителю она объяснила, что ее сократили на заводе, где она работала, и теперь убрать в квартире ей просто некогда, хотя от помощи не отказывается.

В квартире нет ни света, ни газа, ни воды - отключили за неуплату и долги.

Директор ООО "Житло-22" Федор Песоцкий рассказал, что Ольга Ивановна должна ЖЭКу 17 тысяч гривен. По его словам, был заключен договор с родственницей женщины о реструктуризации долга на 3 года, но из этого ничего не вышло, хотя прошло уже много лет. 

Даже слесарь не может зайти в квартиру, чтобы заняться ремонтом - так как все завалено мусором и вещами.

В Мариуполе жительница многоэтажки 10 лет травит соседей воньюСкрин: facebook.com/mariupolskoe.tv

Как рассказали соседи, в 2009 году, после смерти ее матери, женщина, видимо, заболела, потомучто существуют подобные психические расстройства. Они подчеркивают - люди не должны жить в таких нечеловеческих условиях. 

В полиции сообщили, что было принято решение жильцов обратиться в суд для принудительного их выселения.

Женщине с сыном предложили обследование в психитрической больнице, на что они добровольно согласились. 

Как сообщалось ранее, с августа киевляне платят за вывоз мусора как за отдельную услугу, которую начисляют в зависимости от количества жильцов квартиры. 

Также мы писали о том, что в Киеве приток столичной реки Нивка, который протекает недалеко от территории ВДНХ, засыпали строительным мусором

Напомним, ранее в Киеве при пожаре во многоэтажном жилом доме на левом берегу погибли две женщины - пожарникам усложняло работу сильное захламление квартиры бытовым мусором.

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Видео: РБК-Украина

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