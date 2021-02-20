В березні в Україні злетять ціни на ряд популярних продуктів: чим варто запастися

Навесні вартість більшості продуктів зростає через складність зберігання торішнього врожаю. Разом з овочами та фруктами збільшується і вартість корму для тварин, тому нерідко зростають ціни на масло та м'ясо. Чого чекати від цін на продукти у березні 2021 – читайте нижче.

За останній рік українці спостерігали дворазове збільшення вартості курячих яєць. У київських супермаркетах сьогодні десяток коштує майже 39 грн. За 5 останніх днів яйця подорожчали на 1,7 грн. Яйця подорожчали через посуху, а також через високу ціну на зернові - основний корм для курей у фермерських господарствах.

Аналітики прогнозують, що спад цін буде починатися у березні.

"З березня на ринку більше яєць продають саме з особистих селянських господарств. Діапазон, який складає 35 грн за десяток, збережеться або знизиться десь на 5 грн за десяток", - прогнозує генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон.

Прогнози щодо інших продуктів не такі хороші. Поки буде дорожчати зерно, будуть дорожчати продукти, в першу чергу - хліб, макарони, кондитерські вироби, цукор і масло.

"Ми бачимо вже певну стабілізацію. І цілком імовірно, що вже подальшого зростання цін на зерно не буде. Проте ще деякий шлейф у підвищенні цін на борошно і на певні субпродукти може бути в межах від 5 до 10%", - розповів радник зі стратегічного розвитку президента "Українського клубу аграрного бізнесу" Володимир Лапа.

За даними аналітиків навесні також очікується збільшення вартості м'яса. Куряче філе, за попередніми прогнозами, збільшиться в ціні на 5 гривень. Свинина подорожчає до 130 грн за кілограм. Два головних фактори подорожчання - дорогі корми та наближення Великодня.