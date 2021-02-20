В марте в Украине взлетят цены на ряд популярных продуктов: чем стоит запастись

Весной стоимость большинства продуктов увеличивается из-за сложности хранения прошлогоднего урожая. Вместе с овощами и фруктами увеличивается и стоимость корма для животных, поэтому нередко растут цены и на масло и мясо. Чего ожидать от цен на продукты в марте 2021 – читайте ниже.

За последний год украинцы наблюдали двукратное увеличение стоимости куриных яиц. В киевских супермаркетах сегодня десяток стоит почти 39 грн. За 5 последних дней яйца подорожали на 1,7 грн. Яйца подорожали из-за засухи, а также из-за высокой цены зерновых - основного корма для кур в фермерских хозяйствах.

Аналитики прогнозируют, что спад цен будет начинаться в марте.

"С марта на рынке больше продают яиц именно из личных крестьянских хозяйств. Диапазон, который составляет 35 грн за десяток, сохранится или снизится где-то на 5 грн за десяток", - прогнозирует генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен.

Прогнозы относительно других продуктов не такие хорошие. Пока будет дорожать зерно, будут дорожать продукты, в первую очередь - хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

"Мы видим уже определенную стабилизацию. И вполне вероятно, что уже дальнейшего роста цен на зерно не будет. Тем не менее еще некоторый шлейф в повышении цен на муку и на определенные субпродукты может быть в рамках от 5 до 10%", - рассказал советник по стратегическому развитию президента "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

По данным аналитиков весной также ожидается увеличение стоимости мяса. Куриное филе, по предварительным прогнозам, увеличится в цене на 5 гривен. Свинина подорожает до 130 грн за килограмм. Два главных фактора подорожания - дорогие корма и приближение Пасхи.