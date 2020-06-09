Без масок і дистанції: у Києві пляжі вже переповнені (фото)

Київські пляжі вже переповнені
Пляжі в Києві заповнені відпочивальниками. Вчора, 8 червня, на Оболоні на одному з пляжів спостерігалась велика кількість людей, попри те, що водойма не призначена для купання.
При цьому відпочивальники зовсім забули про соціальну дистанцію у півтора метра та інших запобіжних заходах, включаючи маски та рукавички. Про це повідомляє "Типичный Киев" на своїй сторінці в Facebook.
Пляжі в Києві (фото: facebook.com/watch/kievtypical)
Відпочивальники кажуть, що в спеку знаходиться в масці і рукавичках просто неможливо, оскільки і так важко дихати.
Пляжі в Києві (фото: 44.ua)
Користувачі мережі також прокоментували ситуацію на міських пляжах.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, киянам можуть заборонити вихід на вулицю через карантин.
Раніше повідомлялося про те, що українців почали тестувати на імунітет до COVID-19.
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Автор: Роман Мирончук