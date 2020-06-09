Без масок і дистанції: у Києві пляжі вже переповнені (фото)

Пляжі в Києві (фото: РБК-Україна)

Київські пляжі вже переповнені

Пляжі в Києві заповнені відпочивальниками. Вчора, 8 червня, на Оболоні на одному з пляжів спостерігалась велика кількість людей, попри те, що водойма не призначена для купання.

При цьому відпочивальники зовсім забули про соціальну дистанцію у півтора метра та інших запобіжних заходах, включаючи маски та рукавички. Про це повідомляє "Типичный Киев" на своїй сторінці в Facebook.

Пляжі в Києві (фото: facebook.com/watch/kievtypical)

Відпочивальники кажуть, що в спеку знаходиться в масці і рукавичках просто неможливо, оскільки і так важко дихати.

Пляжі в Києві (фото: 44.ua)

Користувачі мережі також прокоментували ситуацію на міських пляжах.

В таку спеку на свіжому повітрі і в масці? Краще перевірте маршрутки. Наповненість, дистанцію і наявність масок;

Ми скоріше потрапимо в лікарні через спеку і присутності масок, які заважають дихати в таку нереальну спеку, ніж через ковід. І я не тільки про пляжі;

Які маски і рукавички. Досить знущатися над суспільством;

Штрафуйте, і все, іншого виходу немає;

На пляж і ніяк інакше. Нічого карантинити в гарну літню погоду вдома. Інакше так імунітет знищити можна, що взимку організм нічому не зможе чинити опір;

Ахах, та краще зніміть їх остаточно з тих, хто продовжує судомно за маски триматися на вулиці. Сумне й жалюгідне видовище. Воно йде вмирає, дихати не може, але ж наказу не було;

Знову буде сплеск хворих.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, киянам можуть заборонити вихід на вулицю через карантин.

Раніше повідомлялося про те, що українців почали тестувати на імунітет до COVID-19.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук