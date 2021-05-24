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Мати могла бути п'яною: під Полтавою у ванні втопилася однорічна дитина

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Кременчук, Понеділок 24 травня 2021 14:39
Мати могла бути п'яною: під Полтавою у ванні втопилася однорічна дитина Під Полтавою однорічна дитина втопилася у ванній (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Однорічна дитина в Полтавській області стала черговою жертвою недбалого ставлення батьків до своїх обов'язків. Малюк втопився у ванні у квартирі, де жив з матір'ю і її співмешканцем.

Деталі трагедії розповіли у Генеральному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

Пізно ввечері в поліцію зателефонував 35-річний житель міста Кременчука і повідомив, що в одному з будинків на проспекті Свободи виявив у ванні дитину і малюк не подає ознак життя. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські та лікарі швидкої допомоги. Однак медики змогли лише констатувати смерть дитини в результаті утоплення.

Тіло малюка відправили на судово-медичну експертизу, щоб підтвердити причину смерті. Як повідомляють у місцевому виданні "Кременчуцька газета", мати дитини швидше за все в момент трагедії перебувала в стані алкогольного сп'яніння, а поліцію і медиків викликав її співмешканець.

"Прибулі за викликом медики намагалися реанімувати дитину, але безуспішно, пізніше була констатована смерть. Відкрито і розслідується кримінальне провадження за статтею "злісне невиконання обов'язків по нагляду за дитиною", - розповіла речник поліції Кременчука Ганна Васенко-Волювач у коментарі для видання "Сьогодні".

У поліції не спростовують інформацію про те, що мати в момент смерті дитини була п'яна. Однак, слідчі на цей момент ведуть розслідування і з'ясовують всі обставини події.

Заведено кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Матері дитини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Рівному померла породілля і рідні звинувачують лікарів у недбалості.

А також розповідали про те, що під рівним 4-річна дитина потрапила в реанімацію через бабусині пігулки.

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