Мати поляка, який спалив герб України, вирішила виправити помилку сина

Жінка спеціально приїхала в Тернопіль

Мати польського студента, який спалив український герб і був видворений СБУ з нашої країни, вирішила виправити помилку сина. Жінка спеціально приїхала в Тернопіль і повернула національний символ України на те місце, де він був. Про це повідомляє видання "Овод".

Фото: Герб повернули на місце (ovid.com.ua)

Вирізаний з дерева герб за свої кошти жінка замовила у тернопільських майстрів.

Фото: Мати приїхала виправити помилку сина (ovid.com.ua)

За словами матері студента, герб як для поляків, і для українців має велике значення і між українським і польським народом повинна бути дружба. Вона також підкреслила, що хлопець шкодує про свій вчинок і так як сам не може виправити помилку, то попросив про це.

"Прийшли друзі хлопця, принесли кошти, щоб компенсувати збитки. Вони сказали, що забрали герб як сувенір, але це насправді було не так. Вже на наступний день ми дізналися, що вони його не забрали, а поляк - спалив. Дуже неприємний для нас інцидент і для молодої людини, тому що його видворили з України - справедливо, я вважаю. Сьогодні подзвонила мама молодої людини, яка приїхала в Україну для того, щоб завершити те, що пообіцяв молодик, а він пообіцяв, що зробить цей тризуб і повісить його назад. Оскільки його депортували і він не встиг це зробити, ми думали, що питання закрите, і самі почали його робити. Але мати хлопця принесла тризуб. Ми вражені таким вчинком. Це вчинок матері, яка переживає за вчинки сина ", - розповів власник закладу, в якому стався інцидент Олег Макогін.

Як раніше писав Styler, у Тернополі СБУ видворила з України громадянина Польщі, студента одного з вищих навчальних закладів міста, за публічну наругу над зображенням Малого Державного Герба України.

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