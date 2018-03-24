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Мать поляка, который сжег герб Украины, решила исправить ошибку сына

STYLERLIFE        24.03.2018 - 17:16
Фото: Герб Украины (twitter.comysukharenko)
Фото: Герб Украины (twitter.comysukharenko)

Женщина специально приехала в Тернополь

Мать польского студента, который спалил украинский герб и был выдворен СБУ из нашей страны, решила исправить ошибку сына. Женщина специально приехала в Тернополь и вернула национальный символ Украины на то место, где он был. Об этом сообщает издание "Овод".

Фото: Герб вернули на место (ovid.com.ua)

 

Вырезанный из дерева герб за свои средства женщина заказала у тернопольских мастеров.

Фото: Мать приехала исправить ошибку сына (ovid.com.ua)

По словам матери студента, герб для поляков, как и для украинцев, имеет большое значение и между украинским и польским народом должна быть дружба. Она также подчеркнула, что парень жалеет о своем поступке и так как сам не может исправить ошибку, то попросил об этом ее.

"Пришли друзья парня, принесли средства, чтобы компенсировать убытки. Они сказали, что забрали герб в качестве сувенира, но это на самом деле было не так. Уже на следующий день мы узнали, что они его не забрали, а поляк - сжег. Очень неприятный для нас инцидент и для молодого человека, потому что его выдворили из Украины - справедливо, я считаю. Сегодня позвонила мама молодого человека, которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали и он не успел это сделать, мы думали, что вопрос закрыт и сами начали его делать. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлены таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына ", - рассказал владелец заведения, в котором произошел инцидент Олег Макогон.

Как ранее писал Styler, в Тернополе СБУ выдворила из Украины гражданина Польши, студента одного из высших учебных заведений города, за публичное надругательство над изображением Малого Государственного Герба Украины. 

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Теги: герб, Тернополь
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