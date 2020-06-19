Медики розповіли про супер-властивості вишні: замінить таблетку аспірину

Фахівці розповіли, що потрібно знати про цю літню ягоду
Настало літо, а з ним і пора різноманітних ягід. На прилавках почала з'являтися і вишня, яка, до речі, володіє цілющими властивостями. Наприклад, десяток цих ягід може замінити таблетку аспірину і врятувати від головного болю. Про це пише "Контракти.иа".
Сезон вишні починається на початку липня і закінчується до серпня, дозрівання залежить від сортів, деякі встигають швидше, деякі пізніше.
Як вибрати гарні ягоди
Не беріть ягоди з запахом бродіння, плоди повинні бути сухі і чисті. Зберігайте ягоди в холодильнику і не відривайте від них плодоніжки.
Для серця і кровоносної системи
У народі вишню прозвали “серцевою ягодою, адже завдяки наявності Р-вітаміноактивних дубильних речовин у поєднанні з аскорбіновою кислотою і пігментами, вишня сприяє зміцненню кровоносних капілярів, підвищення їх тонусу, а також зниження високого артеріального тиску.
Для імунітету
Наявність вітаміну С захищає організм від вірусів і інфекцій, а завдяки великій кількості фітонцидів, які запобігають розмноженню бактерій, вишня вважається природним антибіотиком.
Для травлення і обмінних процесів
Вишня сприяє поліпшенню апетиту, а так само невелика порція вишень, здатна активізувати обмін речовин, вивести токсини і поліпшити роботу органів травлення.
Для краси і молодості
Вишня широко застосовується для виготовлення косметичних масок, наприклад, вишневий сік - дуже ефективний засіб для догляду за жирною шкірою обличчя, він стягує пори, надає освіжаючий ефект і позбавляє від прищів.
Також вишневий сік ефективний при боротьбі з жирністю волосся.
Людям з виразкою або гастритом варто утриматися від вживання вишні.
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Автор: Людмила Жукова