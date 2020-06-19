Медики рассказали о супер-свойствах вишни: заменит таблетку аспирина

Вишня обладает целебными свойствами (фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, что нужно знать об этой летней ягоде

Наступило лето, а с ним и пора разнообразных ягод. На прилавках начала появляться и вишня, которая, кстати, обладает очень целебными свойствами. Например, десяток этих ягод может заменить таблетку аспирина и спасти от головной боли. Об этом пишет "Контракты.ua".

Сезон вишни начинается в начале июля и заканчивается к августу, созревание зависит от сортов, некоторые поспевают быстрее, некоторые позже.

Как выбрать хорошие ягоды

Не берите ягоды с запахом брожения, плоды должны быть сухие и чистые. Храните ягоды в холодильнике и не отрывайте от них плодоножки.

Целебные свойства вишни

Для сердца и кровеносной системы

В народе вишню прозвали “сердечной ягодой, ведь благодаря наличию Р-витаминоактивных дубильных веществ в сочетании с аскорбиновой кислотой и пигментами, вишня способствуют укреплению кровеносных капилляров, повышению их тонуса, а также снижению высокого артериального давления.

Для иммунитета

Наличие витамина С защищает организм от вирусов и инфекций, а благодаря большому количеству фитонцидов, которые предотвращают размножение бактерий, вишня считается природным антибиотиком.

Для пищеварения и обменных процессов

Вишня способствует улучшению аппетита, а так же небольшая порция вишен, способна активизировать обмен веществ, вывести токсины и улучшить работу органов пищеварения.

Для красоты и молодости

Вишня широко применяется для изготовления косметических масок, например, вишневый сок - очень эффективное средство для ухода за жирной кожей лица, он стягивает поры, оказывает освежающий эффект и избавляет от прыщей.

Также вишневый сок эффективен при борьбе с жирностью волос.

Людям с язвой или гастритом стоит воздержаться от употребления вишни.

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Автор: Людмила Жукова