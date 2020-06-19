Медики розповіли про супер-властивості вишні: замінить таблетку аспірину

Настало літо, а з ним і пора різноманітних ягід. На прилавках почала з'являтися і вишня, яка, до речі, володіє цілющими властивостями. Наприклад, десяток цих ягід може замінити таблетку аспірину і врятувати від головного болю. Про це пише "Контракти.иа".

Сезон вишні починається на початку липня і закінчується до серпня, дозрівання залежить від сортів, деякі встигають швидше, деякі пізніше.

Як вибрати гарні ягоди

Не беріть ягоди з запахом бродіння, плоди повинні бути сухі і чисті. Зберігайте ягоди в холодильнику і не відривайте від них плодоніжки.

Цілющі властивості вишні

Для серця і кровоносної системи

У народі вишню прозвали “серцевою ягодою, адже завдяки наявності Р-вітаміноактивних дубильних речовин у поєднанні з аскорбіновою кислотою і пігментами, вишня сприяє зміцненню кровоносних капілярів, підвищення їх тонусу, а також зниження високого артеріального тиску.

Для імунітету

Наявність вітаміну С захищає організм від вірусів і інфекцій, а завдяки великій кількості фітонцидів, які запобігають розмноженню бактерій, вишня вважається природним антибіотиком.

Для травлення і обмінних процесів

Вишня сприяє поліпшенню апетиту, а так само невелика порція вишень, здатна активізувати обмін речовин, вивести токсини і поліпшити роботу органів травлення.

Для краси і молодості

Вишня широко застосовується для виготовлення косметичних масок, наприклад, вишневий сік - дуже ефективний засіб для догляду за жирною шкірою обличчя, він стягує пори, надає освіжаючий ефект і позбавляє від прищів.

Також вишневий сік ефективний при боротьбі з жирністю волосся.

Людям з виразкою або гастритом варто утриматися від вживання вишні.

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