Медики рассказали о супер-свойствах вишни: заменит таблетку аспирина

Специалисты рассказали, что нужно знать об этой летней ягоде
Наступило лето, а с ним и пора разнообразных ягод. На прилавках начала появляться и вишня, которая, кстати, обладает очень целебными свойствами. Например, десяток этих ягод может заменить таблетку аспирина и спасти от головной боли. Об этом пишет "Контракты.ua".
Сезон вишни начинается в начале июля и заканчивается к августу, созревание зависит от сортов, некоторые поспевают быстрее, некоторые позже.
Как выбрать хорошие ягоды
Не берите ягоды с запахом брожения, плоды должны быть сухие и чистые. Храните ягоды в холодильнике и не отрывайте от них плодоножки.
Для сердца и кровеносной системы
В народе вишню прозвали “сердечной ягодой, ведь благодаря наличию Р-витаминоактивных дубильных веществ в сочетании с аскорбиновой кислотой и пигментами, вишня способствуют укреплению кровеносных капилляров, повышению их тонуса, а также снижению высокого артериального давления.
Для иммунитета
Наличие витамина С защищает организм от вирусов и инфекций, а благодаря большому количеству фитонцидов, которые предотвращают размножение бактерий, вишня считается природным антибиотиком.
Для пищеварения и обменных процессов
Вишня способствует улучшению аппетита, а так же небольшая порция вишен, способна активизировать обмен веществ, вывести токсины и улучшить работу органов пищеварения.
Для красоты и молодости
Вишня широко применяется для изготовления косметических масок, например, вишневый сок - очень эффективное средство для ухода за жирной кожей лица, он стягивает поры, оказывает освежающий эффект и избавляет от прыщей.
Также вишневый сок эффективен при борьбе с жирностью волос.
Людям с язвой или гастритом стоит воздержаться от употребления вишни.
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Автор: Людмила Жукова