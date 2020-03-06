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Повільно і чуттєво: український співак вразив новою піснею

STYLERЖиття    06.03.2020 - 16:58
Повільно і чуттєво: український співак вразив новою піснею
Sysuev (фото: прес-служба)

Sysuev презентував новий сингл під назвою "Worth It"

Український артист Sysuev представив стильний і чуттєвий R&B сингл "Worth It".

Сингл записано спільно з талановитим кенійським виконавцем Wayren Flizzer. Sysuev познайомився з ним під час Instagram-стріму відомого співака The Weeknd, який послухавши пісні артистів, власне, і благословив їх на колаборацію.

"Над синглом “Worth It” ми працювали достатньо довго, проте воно було того варте, це чудово співпадає з його назвою. Коли Wayren надіслав мені свій куплет, я відразу зрозумів, наскільки ми з ним на одній музичній хвилі. Кожен з нас поділився особистим досвідом складних взаємин з колишніми дівчатами. Я отримав величезне задоволення від цієї співпраці і впевнений, що сингл має усі шанси стати одним з найкращих R&B треків цього року", - розповідає Sysuev.

Sysuev також повідомив, що в квітні цього року планує реліз нового альбому "Mr. Worldwide". На цей час запланований великий сольний концерт виконавця.

Sysuev - Worth It (feat. Wayren Flizzer)

Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona записала новий трек про віру в себе для фільму "ПУЛЬС".

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