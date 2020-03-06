Медленно и чувственно: украинский певец поразил новой песней

Sysuev (фото: пресс-служба)

Sysuev презентовал новый сингл под названием "Worth It"

Украинский артист Sysuev представил стильный и чувственный R&B сингл "Worth It".

Сингл записан совместно с талантливым кенийским исполнителем Wayren Flizzer. Sysuev познакомился с ним во время Instagram-стрима известного певца The Weeknd, который послушав песни артистов, собственно, и благословил их на коллаборационизм.

"Над синглом "Worth It" мы работали достаточно долго, однако оно того стоит, это замечательно совпадает с его названием. Когда Wayren прислал мне свой куплет, я сразу понял, насколько мы с ним на одной музыкальной волне. Каждый из нас поделился личным опытом сложных взаимоотношений с бывшими девушками. Я получил огромное удовольствие от этого сотрудничества и уверен, что сингл имеет все шансы стать одним из лучших R&B треков этого года", - рассказывает Sysuev.

Sysuev также сообщил, что в апреле этого года планирует релиз нового альбома "Mr. Worldwide". На это же время запланирован большой сольный концерт исполнителя.

Sysuev - Worth It (feat. Wayren Flizzer)

Напомним, недавно Alyona Alyona записала новый трек про веру в себя для фильма "ПУЛЬС".