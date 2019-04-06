Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в новий скандал: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Герцог і герцогиня Сассекські звинувачуються в крадіжці

Меган Маркл разом з принцом Гаррі вирішили завести офіційний аккаунт в Instagram. При цьому назву своєї сторінки вони відібрали у британського інструктора по водінню Кевіна Кейлі. Про це повідомляє ITV News.

Кевін Кейлі, який живе в Уортінге, використовував ім'я @sussexroyal в популярній соцмережі протягом останніх трьох років. Таким назвою своєї сторінки, він підкреслював своє рідне графство Сассекс і любов до англійському футбольному клубу "Редінг".

Одного разу Кевін виявив, що Instagram змінив його дескриптор, не повідомивши його про це. Тепер його сторінка називається @_sussexroyal_. За його словами, він відчуває себе роздратованим, але також злегка вдоволений.

Передбачається, що Instagram передав обліковий запис @sussexroyal принцу Гаррі і Меган Маркл через бездіяльність Кевіна.

В Instagram повідомили, що коли обліковий запис неактивний, соціальна мережа має право перепризначити ім'я користувача у відповідності зі своїми правилами.

Проте Кевін заявив, що він ставив "лайки" і тому не розуміє, що означає, що його аккаунт був неактивний.

"Все, що їм потрібно було зробити, це повідомити мене по електронній пошті. Вони могли написати, що члени королівської сім'ї хочуть отримати мій аккаунт, і я б його віддав їм, але ні, вони пішли за моєю спиною і зробили це, не сказавши мені", - зазначив Кевін.

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

55-річний автоінструктор розповів, що дізнався, що "sussexroyal" більше не є його сторінкою у соцмережі після того, як отримав від свого сина жартівливий меседж, в якому говорилося: "Хаха, твоєї сторінки більше немає".

"Я нічого не маю проти королівських осіб, мені подобається Гаррі, він один із нас, просто соромно, що Instagram так вчинив", - додав Кевін.

У новому обліковому записі принца Гаррі і Меган Маркл згадується королівський титул - герцог і герцогиня Сассексские. У них є вже 5 публікацій.

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл завели особисту сторінку в Instagram незважаючи на те, що королева Єлизавета II категорично проти того, щоб у членів королівської сім'ї були окремі сторінки в соцмережах.

Раніше повідомлялося про те, що букмекери знають можливе ім'я майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі.