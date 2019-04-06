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Меган Маркл и принц Гарри попали в новый скандал: что произошло

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 07:33
Меган Маркл и принц Гарри попали в новый скандал: что произошло
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Герцог и герцогиня Сассексские обвиняются в краже

Меган Маркл вместе с принцем Гарри решили завести официальный аккаунт в Instagram. При этом название своей страницы они отобрали у британского инструктора по вождению Кевина Кейли. Об этом сообщает ITV News.

Кевин Кейли, который живет в Уортинге, использовал имя @sussexroyal в популярной соцсети в течение последних трех лет. Таким названием своей страницы, он подчеркивал свое родное графство Сассекс и любовь к английскому футбольному клубу "Рединг".

Однажды Кевин обнаружил, что Instagram изменил его дескриптор, не уведомив его об этом. Теперь его страница называется @_sussexroyal_. По его словам, он чувствует себя раздраженным, но также слегка польщенным.

Предполагается, что Instagram передал учетную запись @sussexroyal принцу Гарри и Меган Маркл из-за бездействия Кевина.

В Instagram сообщили, что когда учетная запись неактивна, социальная сеть вправе переназначить имя пользователя в соответствии со своими правилами.

Однако Кевин заявил, что он ставил "лайки" и поэтому не понимает, что означает, что его аккаунт был неактивен.

"Все, что им нужно было сделать, это сообщить мне по электронной почте. Они могли написать, что члены королевской семьи хотят получить мой аккаунт, и я бы его отдал им, но нет, они пошли за моей спиной и сделали это, не сказав мне", - отметил Кевин.

Меган Маркл и принц Гарри попали в новый скандал: что произошло

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

55-летний автоинструктор рассказал, что узнал, что "sussexroyal" больше не является его страницей в соцсети после того, как получил от своего сына шутливый месседж, в котором говорилось: "Хаха, твоей страницы больше нет".

"Я ничего не имею против королевских особ, мне нравится Гарри, он один из нас, просто стыдно, что Instagram так поступил", - добавил Кевин.

В новом аккаунте принца Гарри и Меган Маркл упоминается их королевский титул - герцог и герцогиня Сассексские. У них есть уже 5 публикаций.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл завели личную страничку в Instagram несмотря на то, что королева Елизавета II категорически против того, чтобы у членов королевской семьи были отдельные страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры знают возможное имя будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

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