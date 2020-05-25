Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили в крадіжці 53 млн доларів

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал. На цей раз колишній член Парламенту, а нині чинний учасник Таємної ради Норман Бейкер заявив, що герцог і герцогиня Сассекські спеціально "виловили" у британських платників податків мільйони доларів, перед тим, як переїхати в Лос-Анджелес.

Бейкер повідомив, що з моменту весілля принца Гаррі і Меган Маркл, яке відбулася в травні 2018 року, жителі Великобританії віддали подружжю близько 44 мільйони фунтів стерлінгів, що складає близько 53 мільйонів доларів "щоб забезпечити їх усім, чого вони бажають".

Він також порахував, що весілля герцогів обійшлася платникам податків майже у 41 мільйон доларів, з яких королівська сім'я заплатила лише 2,4 мільйона. При цьому весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон обійшлося в трохи більше ніж 24 мільйонів доларів. Про це повідомляє Page Six.

Ремонт квартири в Кенсингтонському палаці обійшовся казні в 1,7 мільйона доларів. При цьому палац так і не влаштував принца Гаррі і Меган, і вони попросили ще 2,9 мільйона на ремонт Фрогмор-хауз.

Бейкер також повідомив, що за час перебування в Лондоні Меган Маркл придбала велику колекцію прикрас, вартість яких перевищує 700 тисяч доларів. При цьому він підкреслив, що такого марнотратства не дозволяла собі навіть принцеса Діана.

Крім того, Гаррі і Меган пускали гроші платників податків на свою охорону, співробітників і подорожі. Їм також допомагає принц Чарльз, який теж бере гроші з казни.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з фінансовими труднощами через пандемію. При цьому принц Гаррі змушений розпродавати особисті речі.

Раніше повідомлялося про те, що розкішний особняк Меган Маркл і принца Гаррі в США показали на фото. При цьому його оренда становить 20-40 тисяч доларів в місяць. Будинок належить американському акторові і режисерові Тайлеру Перрі.

Варто зазначити, що принц Гаррі також позбувся своїх ексклюзивних рушниць ручної роботи. Він продав їх за 62 тисячі доларів.