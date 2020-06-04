У Мексиці знайшли стародавню споруду майя довжиною 1,4 км: здивувалися навіть вчені

У Мексиці виявили гігантську споруду часів майя. Ця знахідка здивувала навіть вчених - тепер археологи змушені переглянути свої знання про цю таємничу цивілізацію, яка зародилася близько 2000 року до нашої ери між Північною і Південною Америкою.

Цей пам'ятник архітектури називають Агуада Фенікс. Він розташований в штаті Табаско, біля підніжжя Мексиканської затоки. Довжина споруди - 1,4 кілометра.

Дослідники стверджують, що ця споруда може бути найстарішою і водночас найбільшою пам'яткою майя з виявлених коли-небудь, пише Science Alert.

3D зображення Агуада Фенікс (фото: sciencealert.com)

Археологи говорять, що об'єкт настільки величезний, що тепер їм доведеться переглянути існуючі знання про архітектурні здібності цивілізації.

Раніше найстарішими будівлями майя вважалися споруди в їх давньому місті Сейбаль. Цей церемоніальний центр, за даними вчених, побудований приблизно в 950 роках до нашої ери.

А ось Агуада Фенікс міг зводитися з 1000 до 800 років до н. е. Але розмір і розмах споруди роблять його несхожим ні на що, знайдене раніше. Вражає ще й те, що об'єкт досі ховався від людських очей, маскуючись під природний ландшафт.

Завдяки аерофотозйомці з використанням нового лазера LIDAR, який просканував територію, вдалося виявити аномалію - надземну платформу довжиною 1413 метрів з півночі на південь і 399 метрів зі сходу на захід і заввишки близько 15 метрів.

Ландшафт, що приховує унікальну споруду (фото: sciencealert.com)

"Штучні плато можна охарактеризувати як горизонтальний монумент, який контрастує з вертикальними пірамідами", - говорять вчені.

Споруда складається з 9 широких дамб, що простягаються від платформи. Вона, своєю чергою, оточена дрібними спорудами, штучними водоймами. Там є кам'яна скульптура, що зображає тварину.

Археологи планують продовжувати вивчення унікального об'єкта.

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