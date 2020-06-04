В Мексике нашли древнее сооружение майя длинной 1,4 км: удивились даже ученые

В Мексике обнаружили гигантское сооружение времен майя. Эта находка удивила даже ученых - теперь археологи вынуждены пересмотреть свои знания про эту таинственную цивилизацию, которая зародилась в около 2000 года до нашей эры между Северной и Южной Америкой.

Этот памятник архитектуры называют Агуада Феникс. Он расположен в штате Табаско, у подножия Мексиканского залива. Длина сооружения - 1,4 километра.

Исследователи утверждают, что это сооружение может быть старейшим и одновременно крупнейшим памятником майя из обнаруженных когда-либо, пишет Science Alert.

3D изображение Агуада Феникс (фото: sciencealert.com)

Археологи говорят, что объект настолько огромен, что теперь им придется пересмотреть существующие знания про архитектурные способности цивилизации.

Раньше старейшими постройками майя считались сооружения в их древнем городе Сейбаль. Этот церемониальный центр, по данным ученых, построен примерно в 950 годах до нашей эры.

А вот Агуада Феникс мог возводиться с 1000 до 800 годов до н. э. Но размер и размах сооружения делают его непохожим ни на что, найденное ранее. Поражает еще и то, что объект до сих пор прятался от людских глаз, маскируясь под естественный ландшафт.

Благодаря аэрофотосъемке с использованием нового лазера LIDAR, который просканировал территорию, удалось обнаружить аномалию - надземную платформу длиной 1413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад и -высотой около 15 метров.

Ландшафт, скрывающий уникальное сооружение (фото: sciencealert.com)

"Искусственные плато можно охарактеризовать как горизонтальный монумент, который контрастирует с вертикальными пирамидами", - говорят ученые.

Сооружение состоит из 9 широких дамб, что простираются от платформы. Она, в свою очередь, окружена более мелкими сооружениями, искусственными водоемами. Там есть каменная скульптура, изображающая животное.

Археологи планируют продолжать изучение уникального объекта.

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