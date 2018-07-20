Меланія Трамп підкорила стильним костюмом на зустрічі зі студентами

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Перша леді США вразила громадськість

Перша леді США Меланія Трамп продовжує підкорювати стильними образами. На цей раз дружина Дональда Трампа захопила всіх брючним костюмом. Відповідні фото вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Чарівна Меланія постійно підкорює світ своїми елегантними та ефектними образами на різних світських заходах і вечірках. Нещодавно вона провела зустріч зі студентами та взяла участь в обговоренні питання цифрових технологій і кібербезпеки, де захопила всіх своїм вбранням.

Фото: Меланія Трамп на зустрічі зі студентами (instagram.com/flotus)

"Я чудово провела час, відвідавши @MicrosoftIPC і провівши зустріч зі студентами на їх Раді по цифровому благу. Дякуємо, студенти, за те, що залишаєтеся лідерами та ділетесь своєю креативністю в кібер-товаристві", - підписала публікацію Меланія.

На заході перша леді США з'явилася в стильному клітчатому брючному костюмі. Доповнив образ топ чорного кольору і взуття на підборах.

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