Мелания Трамп покорила стильным костюмом на встрече со студентами

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Первая леди США поразила общественность

Первая леди США Мелания Трамп продолжает покорять стильными образами. На этот раз супруга Дональда Трампа восхитила всех брючным костюмом. Соответствующие фото она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Очаровательная Мелания постоянно покоряет мир своими элегантными и эффектными образами на разных мероприятиях и светских вечеринках. Недавно она провела встречу со студентами и приняла участие в обсуждении вопроса цифровых технологий и кибербезопасности, где восхитила всех своим нарядом.

Фото: Мелания Трамп на встрече со студентами (instagram.com/flotus)

"Я прекрасно провела время, посетив @MicrosoftIPC и проведя встречу со студентами на их Совете по цифровому благу. Спасибо, студенты, за то, что остаетесь лидерами и делитесь своей креативностью в кибер-сообществе", - подписала публикацию Мелания.

На мероприятии первая леди США появилась в стильном клетчатом брючном костюме. Образ дополнил топ черного цвета и обувь на каблуках.

Напомним, старший брат герцогини Сассекской Меган Маркл - супруги принца Гарри, Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II. Брат герцогини просит не допустить повторения трагедии, которая произошла с принцессой Дианой.

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