Менструальна мігрень: тривожні симптоми і як лікувати хворобу

А ще є естроген-асоційована мігрень - коли біль зустрічається не тільки під час менструації, але можливий і в інші дні циклу.

Є такі мігрені, які пов’язані з менструальним циклом. Відрізняють істино менструальну мігрень, що зустрічається доволі рідко. При ній біль виникає лише за 2-3 дні до або через 2-3 дні після менструації.

Гінеколог Аліна Михайлова розповіла в Instagram про причини цих мігреней та дала поради щодо лікування.

Причиною цих видів мігрені є фізіологічне зниження рівня естрогенів і патологічна реакція на це жіночого організму.

Як лікуватися

Лікування цього виду мігрені має деякі особливості та може проводитись сумісно з гінекологом, тоді це дасть кращі результати.

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Одним із варіантів лікування мігрені без аури є комбіновані оральні контрацептиви (КОК).

Вони прибирають 2-х фазність циклу та запобігають коливанню естрогену в середині циклу, що викликає овуляцію.

КОК підійдуть тим пацієнтам, які хочуть мати контрацепцію або є покази до прийому контрацептивів (наприклад, ендометріоз). Перед призначенням треба консультуватись у гінеколога, вимірювання артеріального тиску, інше - по показах. Рутинно обстеження на гормони не проводиться, особливо з регулярним менструальним циклом.

Як приймати КОК при мігрені

При мігрені ми надаємо перевагу безперервному режиму прийому КОК. Тобто, якщо в упаковці 21 пігулка, то стандартно ми робимо 7 днів перерву, при мігрені цю перерву робити не треба, тому приймаєте 63 пігулки (3 упаковки), а потім перерва 7 днів.

Такої схеми ви можете дотримуватись постійно і місячних за рік у вас буде всього 4 рази.

При використанні вагінального кільця - 21 день стоїть кільце, потім міняєте на нове на 21 день, так 3 кільця підряд і перерва.

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Прийом КОК мають ряд серйозних протипоказів, зокрема мігрень з аурою.

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Інші методи не відрізняються від терапії звичайної мігрені: