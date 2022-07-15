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Менструальная мигрень: тревожные симптомы и как лечить болезнь

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Пятница 15 июля 2022 20:19
Менструальная мигрень: тревожные симптомы и как лечить болезнь Мигрень при менструации (freepik)
Автор: Марина Настевич

Есть такие мигрени, которые связаны с менструальным циклом. Отличают истинно менструальную мигрень, что встречается довольно редко. При ней боль возникает лишь за 2-3 дня до или через 2-3 дня после менструации.

А еще есть эстроген-ассоциированная мигрень - когда боль встречается не только во время менструации, но возможна и в другие дни цикла.

Гинеколог Алина Михайлова рассказала в Instagram о причинах этих мигреней та дала советы по лечению.

Причиной этих видов мигрени является физиологическое снижение уровня эстрогенов и патологическая реакция на это женского организма.

Как лечиться

Лечение этого вида мигрени имеет некоторые особенности и может проводиться совместно с гинекологом, тогда это даст лучшие результаты.

Одним из вариантов лечения мигрени без ауры является комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

Они убирают 2-х фазность цикла и предотвращают колебания эстрогена в середине цикла, что вызывает овуляцию.

КОК подойдут тем пациентам, которые хотят иметь контрацепцию или есть показания к приему контрацептивов (например, эндометриоз). Перед назначением надо консультироваться у гинеколога, измерение артериального давления, другое - по показаниям. Рутинно обследование на гормоны не проводится, особенно с регулярным менструальным циклом.

Как принимать КОК при мигрени

При мигрени мы предпочитаем непрерывный режим приема КОК. То есть, если в упаковке 21 таблетка, то стандартно мы делаем 7 дней перерыв, при мигрени этот перерыв делать не надо, поэтому принимаете 63 таблетки (3 упаковки), а затем перерыв 7 дней.

Такой схемы вы можете придерживаться постоянно и месячных за год у вас будет всего 4 раза.

При использовании вагинального кольца - 21 день стоит кольцо, потом меняете на новое на 21 день, так 3 кольца подряд и перерыв.

Прием КОК имеют ряд серьезных противопоказаний, в частности мигрень с аурой.

Другие методы не отличаются от терапии обычной мигрени:

  • НПВС (напроксен, Ибупрофен, парацетамол)
  • Триптаны
  • При неэффективности - превентивная терапия, включающая ботулинотерапию, препараты моноклональных антител, профилактический прием НПВС за 2-3 дня до и 2-3 дня после менструации.
  • Некоторые исследования показывают, что высокие дозы магния имеют неплохой эффект при эстроген-ассоциированной мигрени.

Ранее мы писали о простых способах без лекарств предотвратить приступы мигрени.

А также сообщали, что врач назвала симптомы при месячных, которые нельзя игнорировать - могут быть признаком болезни.

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