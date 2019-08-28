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Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці

STYLERЖиття    28.08.2019 - 09:01
Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці
Мерилін Монро (фото: wikimedia.org)

Мерилін Монро хотіла затьмарити Елізабет Тейлор

Американський фотограф Лоуренс Шиллер розповів про відверту фотосесію, яку влаштувала знаменита актриса Мерилін Монро під час зйомок фільму в травні 1962 року.

Мова йде про фотографії в басейні, на яких вона абсолютно гола піднімає ногу над бортом, а також плаває у воді.

Про цю пікантну фотосесію фотограф розповів у другій частині документального фільму каналу Fox News "Скандали: смерть Мерилін Монро", який аналізує інциденти, які призвели до її смерті у серпні 1962 року.

Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Таким чином Монро хотіла затьмарити Елізабет Тейлор, яка в той час знімалася у фільмі "Клеопатра" і про це писала преса.

Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Монро в цей час знімалася у фільмі "Щось повинно трапитися", але боялася, що сценарій не зможе так сильно зацікавити друковані видання. Вона подумала, що фільм "кволий" тому вона використала своє тіло.

Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

Шиллер розповів, що актриса сказала йому, що зайде в басейн в купальнику, але потім вийде без нього. Вона почала зніматися в купальнику тілесного кольору, але кожен раз між дублями вона подплывала до краю басейну і на ній було все менше одягу.

Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці

Мерилін Монро (фото: twitter.com/WeirdlandTales)

"В третій раз не було ніяких трусиків", - сказав Шиллер, який вважав, що близько 90% операторів не помічають зухвалих сцен.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в бікіні приголомшила своєю фотографією біля басейну.

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