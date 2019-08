Мерилін Монро перед смертю влаштувала пікантну фотосесію: усі подробиці

Мерилін Монро хотіла затьмарити Елізабет Тейлор

Американський фотограф Лоуренс Шиллер розповів про відверту фотосесію, яку влаштувала знаменита актриса Мерилін Монро під час зйомок фільму в травні 1962 року.

Мова йде про фотографії в басейні, на яких вона абсолютно гола піднімає ногу над бортом, а також плаває у воді.

Photographer reveals details from Marilyn Monroe’s nude scenes in Something’s Got to Give https://t.co/8OQAALOT0H pic.twitter.com/gw9m2NdR5U