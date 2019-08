Мэрилин Монро перед смертью устроила пикантную фотосессию: все подробности

Мэрилин Монро хотела затмить Элизабет Тейлор

Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказал об откровенной фотосессии, которую устроила знаменитая актриса Мэрилин Монро во время съемок фильма в мае 1962 года.

Речь идет о фотографиях в бассейне, на которых она абсолютно голая поднимает ногу над бортиком, а также плавает в воде.

Photographer reveals details from Marilyn Monroe’s nude scenes in Something’s Got to Give https://t.co/8OQAALOT0H pic.twitter.com/gw9m2NdR5U