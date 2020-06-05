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Мером Києва вперше може стати жінка: трошки інтриги

STYLERЖиття    05.06.2020 - 15:48
Мером Києва вперше може стати жінка: трошки інтриги
Мером Києва може стати жінка (колаж: РБК-Україна)

В "Слузі народа" заінтригували претендентами на крісло мера Києва

Мером Києва може стати жінка. Таку заяву зробив сьогодні, 5 червня, Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу". Політик натякнув, що серед кандидатів на виборах очільника столиці може бути жінка.

Про це Арахамія розповів представникам ЗМІ біля Верховної Ради. Деталі голова СН пообіцяв розсекретити пізніше, пише УНН.

"Жінка повинна очолити столицю рано чи пізно, бо не було жодного разу за історію України жінки мера Києва… Трошки інтриги, це може бути жінка", - заявив Арахамія.

Політик додав, що можливий сюрприз для виборців, який поки що не хочуть афішувати. Бо зараз нема механізму праймеріз, до того ж, за словами голови СН, на кандидата одразу ж після оголошення виливаються тонни бруду.

Арахамія також пояснив борди нардепа Миколи Тищенка, що вже розвісили по Києву.

"Тищенко рекламує штаб "Слуги народу", як голова штабу", - зазначив парламентар, додавши, що це може мати подвійний сенс, проте не заборонено.

Вибори мера Києва відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Як ми писали раніше, один з вірогідних кандидатів на посаду мера Києва, Олександр Ткаченко, був призначений міністром культури України. Стало відомо, чим вже встиг оскандалитися політик.

Нагадаємо, що Ольга Стефанишина призначена віце-прем'єром замість Вадима Пристайка.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Київмэрвыборы мэра
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