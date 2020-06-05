Мэром Киева впервые может стать женщина: немножко интриги

Мэром Киева может стать женщина (коллаж: РБК-Украина)

В "Слуге народа" заинтриговали претендентами на кресло мэра Киева

Мэром Киева может стать женщина. Такое заявление сделал сегодня, 5 июня, Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа". Политик намекнул, что среди кандидатов на выборах главы столицы может быть женщина.

Об этом Арахамия рассказал представителям СМИ возле Верховной Рады. Детали глава СН пообещал рассекретить позже, пишет УНН.

"Женщина должна возглавить столицу рано или поздно, ибо не было ни разу за историю Украины женщины мэра Киева... Немножко интриги, это может быть женщина", - заявил Арахамия.

Политик добавил, что возможен сюрприз для избирателей, который пока не хотят афишировать. Потому что сейчас нет механизма праймериз, к тому же, по словам главы СН, на кандидата сразу же после объявления выливаются тонны грязи.

Арахамия также пояснил борды нардепа Николая Тищенко, что уже развесили по Киеву.

"Тищенко рекламирует штаб "Слуги народа", как глава штаба", - отметил парламентарий, добавив, что это может иметь двойной смысл, однако не запрещено.

Выборы мэра Киева состоятся 25 октября 2020 года.

Как мы писали ранее, один из вероятных кандидатов на пост мэра Киева, Александр Ткаченко, был назначен министром культуры Украины. Стало известно, чем уже успел оскандалиться политик.

Напомним, что Ольга Стефанишина назначена вице-премьером вместо Вадима Пристайко.

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Автор: Светлана Мащенко