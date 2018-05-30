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"Місце, куди варто нести квіти": українців закликали вшанувати пам'ять Аркадія Бабченко біля стін телеканалу ATR

STYLERLIFE        30.05.2018 - 11:16
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Українці сумують по загиблому журналісту

Журналіст Христина Бондаренко закликала українців вшанувати пам'ять убитого російського журналіста Аркадія Бабченко, поклавши квіти біля ATR. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі! Ми збираємося під телеканалом ATR. Це єдине місце, куди зараз варто нести квіти, якщо хочете висловити своє співчуття. Під будинком Аркаши зараз нікого немає. Та й у квартирі теж", - пише Христина.

Дівчина зазначила, що не бачить сенсу йти до посольства РФ.

"Під посольство РФ особисто я не йду. Не бачу сенсу в цьому. Путін буде горіти в пеклі. І дуже скоро!" – емоційно заявила журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)

Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, був убитий 29 травня у Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину.

Як відомо, Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Загрози почали надходити після того, як він відмовився висловлювати співчуття у зв'язку з катастрофою літака Ту-154 над Чорним морем. Деякий час він жив у Чехії, Ізраїлі, потім перебрався в Київ. Працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR.

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства буде дії російських спецслужб.

Для розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченко слідство проведе всі необхідні експертизи. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Національної поліції Ярослав Тракало.

Також повідомлялося, що сім'я Бабченко виховувала шість прийомних дітей (фото).

Коротко про головне за 29 травня

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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