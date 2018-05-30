"Місце, куди варто нести квіти": українців закликали вшанувати пам'ять Аркадія Бабченко біля стін телеканалу ATR

Українці сумують по загиблому журналісту
Журналіст Христина Бондаренко закликала українців вшанувати пам'ять убитого російського журналіста Аркадія Бабченко, поклавши квіти біля ATR. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Друзі! Ми збираємося під телеканалом ATR. Це єдине місце, куди зараз варто нести квіти, якщо хочете висловити своє співчуття. Під будинком Аркаши зараз нікого немає. Та й у квартирі теж", - пише Христина.
Дівчина зазначила, що не бачить сенсу йти до посольства РФ.
"Під посольство РФ особисто я не йду. Не бачу сенсу в цьому. Путін буде горіти в пеклі. І дуже скоро!" – емоційно заявила журналіст.
Скріншот поста (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)
Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, був убитий 29 травня у Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину.
Як відомо, Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Загрози почали надходити після того, як він відмовився висловлювати співчуття у зв'язку з катастрофою літака Ту-154 над Чорним морем. Деякий час він жив у Чехії, Ізраїлі, потім перебрався в Київ. Працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR.
Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченко. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства буде дії російських спецслужб.
Для розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченко слідство проведе всі необхідні експертизи. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Національної поліції Ярослав Тракало.
Також повідомлялося, що сім'я Бабченко виховувала шість прийомних дітей (фото).
Коротко про головне за 29 травня