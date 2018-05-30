"Место, куда стоит нести цветы": украинцев призвали почтить память Аркадия Бабченко у стен телеканала ATR

Украинцы скорбят по погибшему журналисту

Журналист Кристина Бондаренко призвала украинцев почтить память убитого российского журналиста Аркадия Бабченко, возложив цветы возле ATR. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Друзья! Мы собираемся под телеканалом ATR. Это единственное место, куда сейчас стоит нести цветы, если хотите выразить свое соболезнование. Под домом Аркаши сейчас никого нет. Да и в квартире тоже", - пишет Кристина.

Девушка отметила, что не видит смысла идти к посольству РФ.

"Под посольство РФ лично я не иду. Не вижу смысла в этом. Путин будет гореть в аду. И очень скоро!" – эмоционально заявила журналист.

Скриншот поста (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)

Аркадий Бабченко, известный российский журналист, был убит 29 мая в Киеве, в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину.

Как известно, Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Угрозы начали поступать после того, как он отказался выражать соболезнование в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем. Некоторое время он жил в Чехии, Израиле, потом перебрался в Киев. Работал ведущим на крымско-татарском телеканале ATR.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства Аркадия Бабченко. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

Для расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко следствие проведет все необходимые экспертизы. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Также сообщалось, что семья Бабченко воспитывала шесть приемных детей (фото).

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