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У метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям: деградація повна (відео)

STYLERЖиття    15.06.2020 - 08:55
У метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям: деградація повна (відео)
У Києві чоловік вирішив покурити в метро (фото: РБК-Україна)

У київському метрополітені чоловік вирішив покурити

В метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям, а саме за курінням на платформі. Як відомо, це дія в підземці суворо заборонено. Дуже дивно, що поліція ніяк не зреагувала на це, але відео з'явилося в мережі.

Відеоролик опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Інцидент стався на станції метро "Майдан Незалежності".

"Так довго чекав метро, що вирішив покурити. Добре, що поліція метрополітену спить, а то дуже розсердилася б", - написали під відео.

У Києві чоловік вирішив закурити в метро (Київ Оперативний)

Користувачі мережі обурилися діями чоловіка і зазначили, що це тільки показує його рівень культури.

  • Рівень культури зашкалює.
  • Шкода, що в цей момент не їхав поїзд.
  • Деградація повна.
  • Ну є ж прикмета, щоб маршрутка нарешті прийшла, треба закурити.
  • Село переплутало електричку з метро.
  • А хто рагуля в метро пустив?

Як ми раніше писали, у Києві 29-річний чоловік обурився, що його не пустили в тролейбус.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київметро
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