В метро Киева мужчину застукали за запрещенным занятием: деградация полная (видео)

В Киеве мужчина решил покурить в метро (фото: РБК-Украина)

В киевском метрополитене мужчина решил покурить

В метро Киева мужчину застукали за запрещенным занятием, а именно за курением на платформе. Как известно, это действие в подземке строго запрещено. Очень странно, что полиция никак не среагировала на это, но видео появилось в сети.

Видеоролик опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент произошел на станции метро "Майдан Независимости".

"Так долго ждал метро, ​​что решил покурить. Хорошо, что полиция метрополитена спит, а то очень рассердилась бы", - написали под видео.

В Киеве мужчина решил закурить в метро (Киев Оперативный)

Пользователи сети возмутились действиями мужчины и отметили, что это только показывает его уровень культуры.

Уровень культуры зашкаливает.

Жаль, что в этот момент не ехал поезд.

Деградация полная.

Ну есть же примета, чтоб маршрутка наконец пришла, надо закурить.

Село перепутало электричку с метро.

А кто рагуля в метро пустил?

Как мы ранее писали, в Киеве 29-летний мужчина возмутился, что его не пустили в троллейбус.

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Автор: Людмила Жукова